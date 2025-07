Thiếu hụt nhân lực an ninh mạng chống AI tấn công

Chiều 9-7, Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp cùng Hội Tin học TPHCM (HCA), Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TPHCM (DXCenter) tổ chức hội thảo“AI và an ninh mạng - Thách thức và cơ hội trong chuyển đổi số”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ sự kiện iTech Expo 2025, diễn ra tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM).

Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia an ninh mạng tham dự. Ảnh: THIÊN PHÁT

Theo các chuyên gia an ninh mạng, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực từ sản xuất, tài chính, y tế đến năng lượng và quản trị công,... tuy nhiên, thế giới cũng đang đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các mối đe dọa an ninh mạng, cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi. AI không chỉ mở ra nhiều cơ hội đổi mới vượt bậc, mà còn đặt ra thách thức lớn về bảo mật, khi chính công nghệ này đang bị lợi dụng như những công cụ tấn công mạng hiện đại.

Tại Việt Nam, làn sóng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ nhưng cũng kéo theo nhiều áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng bảo mật, nguồn nhân lực an toàn thông tin và năng lực giám sát hệ thống. Việc thiếu hụt công cụ quản lý thông minh, quy trình phản ứng tự động và khả năng phân tích dữ liệu quy mô lớn đang đẩy các tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, công nghiệp và chính phủ điện tử đứng trước nhiều rủi ro an ninh mạng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Trung tâm an ninh mạng, QTSC chia sẻ tại hội thảo

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Trung tâm an ninh mạng, QTSC cho biết, trong nửa đầu năm 2025, ghi nhận sự gia tăng mạnh các cuộc tấn công AI (trong đó có đến 67,4% các cuộc tấn công phishing sử dụng AI), nhưng chỉ có 66% tổ chức nhận thức được AI là yếu tố thay đổi lớn nhất và chỉ 37% tổ chức có biện pháp bảo vệ. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nhân lực CNTT cũng đang phổ biến (chỉ 50% tổ chức sử dụng AI để bù đắp thiếu hụt kỹ năng an ninh mạng), tỷ lệ phát hiện mối đe dọa thấp (15% tổ chức tin rằng các công cụ không thể phát hiện các mối đe dọa từ AI).

Theo ông Lâm, hiện nay, các hệ thống hạ tầng quan trọng, dữ liệu tài chính và tài sản trí tuệ đang đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng nhiều, tinh vi, gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân có thể kể đến do hạ tầng mạng còn yếu, thiếu tính cập nhật; thiết bị IoT không đảm bảo an toàn; nhiều tổ chức không tuân thủ đủ các tiêu chuẩn bảo mật, thiếu kiểm soát truy cập định danh cá nhân…

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã thảo luận giới thiệu một số mô hình, giải pháp để phòng chống các cuộc tấn công mạng, có thể kể đến như: Mô hình AI SOC (hệ thống giám sát an ninh mạng thế hệ mới), giải pháp Financial AI Agent (trợ lý ảo ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính), QTSC Smart View (nền tảng tích hợp AI cho quản lý tập trung hạ tầng công nghệ thông tin), hay đại diện Ennoconn Việt Nam cũng chia sẻ vai trò của công nghệ trong việc thúc đẩy mục tiêu Net Zero, tuân thủ các tiêu chuẩn ESG.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc QTSC, Phó Chủ tịch HCA phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THIÊN PHÁT



Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc QTSC, Phó Chủ tịch HCA, cho biết: “Chuyển đổi số không thể tách rời yếu tố bảo mật và tối ưu vận hành. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp doanh nghiệp xử lý dữ liệu thông minh hơn, mà còn chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi. Thông qua hội thảo hôm nay, chúng tôi mong muốn góp phần kết nối các chuyên gia, đơn vị công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp để cùng kiến tạo nên một hệ sinh thái số an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững”.

BÙI TUẤN - THIÊN PHÁT