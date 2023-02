Công an TPHCM đạt nhiều kết quả quan trọng về cải cách hành chính

Ngày 10-2, Công an TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM; lãnh đạo Công an các quận huyện và TP Thủ Đức.

Công an TPHCM cho biết, trong năm 2022 đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo chất lượng và tiến độ trong công tác CCHC. Cụ thể, Công an TPHCM đã giải quyết hơn 168.000 hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông; giải quyết gần 640.000 hồ sơ lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; giải quyết trên 1,5 triệu hồ sơ đăng ký, quản lý cư trú; giải quyết hơn 3,5 triệu hồ sơ lĩnh vực cấp, quản lý CCCD…

Trong năm 2023, Công an TPHCM tiếp tục thực hiện đầy đủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ CCHC. Trong đó, nhiệm vụ số hóa hồ sơ, tài liệu, thực hiện Đề án 06, triển khai và áp dụng dịch vụ công trực tuyến là điểm nhấn.

Các đơn vị nghiên cứu ứng dụng kết quả Đề án 06 để CCHC, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an; Thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tăng mức độ sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của lực lượng Công an TPHCM.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã trao khen thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất xuất trong công tác CCHC trong năm 2022.