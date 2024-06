Công an TPHCM điều động Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM.

Ngày 27-6, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao quyết định cho Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Tân Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM

Cụ thể, Giám đốc Công an TPHCM có quyết định điều động Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM.

Lãnh đạo Công an TPHCM chúc mừng Trung tá Nguyễn Thành Hưng, tân Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM

Giám đốc Công an TPHCM cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Công an quận 12 giữ chức Trưởng Phòng PC02.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an. Sau đó, ông được điều động đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Đồng Nai.

Tiếp đó, Trung tá Nguyễn Thành Hưng được điều động bổ nhiệm làm Phó Trưởng Phòng PC02, Công an TPHCM.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng là người có đóng góp lớn trong việc “xóa sổ” các băng cho vay lãi nặng; triệt tiêu tội phạm tạt sơn, chất bẩn đòi nợ ở TPHCM

Trung tá Nguyễn Thành Hưng 4 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công. Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, Trung tá Nguyễn Thành Hưng vinh dự là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến.



Lãnh đạo các đơn vị chúc mừng, tặng hoa Đại tá Phạm Đình Ngọc, tân Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM

Đại tá Phạm Đình Ngọc (SN 1974, quê Thanh Hóa). Trước khi giữ chức vụ Trưởng Phòng PC02, ông có nhiều năm công tác và giữ chức vụ phó phòng này. Tháng 5-2020, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an quận 12.

CHÍ THẠCH