Thượng tá Nguyễn Đình Dương giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Chiều 15-8, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự lễ công bố có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài khẳng định việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM nhằm kiện toàn cho đội ngũ lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM; cũng là một bước tăng thêm nhân lực và năng lực trong việc điều hành của Đảng ủy Công an TPHCM trong đảm bảo an ninh trật tự của địa bàn theo sự tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền cũng như người dân thành phố.

Phó Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, qua quá trình công tác, Thượng tá Nguyễn Đình Dương đã trải qua nhiều chức vụ từ địa phương đến cấp thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Dương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mỗi vị trí.

Thiếu tướng Trần Đức Tài tin tưởng, với việc được bổ nhiệm trên cương vị mới, tôi mong rằng Thượng tá Nguyễn Đình Dương sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường và góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy TPHCM và nhân dân thành phố giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an TPHCM Nguyễn Đình Dương cam kết sẽ cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an thành phố, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, sinh năm 1976, quê huyện Củ Chi, TPHCM. Ông từng công tác tại Công an quận 2 (nay là TP Thủ Đức) và đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an quận 2 (nay là TP Thủ Đức).

Tháng 5-2020, ông được điều động giữ chức Trưởng Công an quận 4. Tháng 12-2020, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TPHCM).

Tháng 6-2023, Thượng tá Nguyễn Đình Dương được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức (TPHCM) thay cho Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng.