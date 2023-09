Công an TPHCM đoạt giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao cứu nạn, cứu hộ toàn quốc

Ngày 16-9, Bộ Công an phối hợp với UBND TPHCM tổ chức vòng chung kết Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) toàn quốc lần thứ II năm 2023, với sự tranh tài của hơn 600 cán bộ, chiến sĩ thuộc 19 đội tuyển là công an các đơn vị địa phương.

Hội thi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật CNCH của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH). Nội dung thi đấu gồm có 4 môn: Bơi CNCH; CNCH trong môi trường nước; 100m vượt chướng ngại vật, CNCH; CNCH trong môi trường có khói khí.

Qua tranh tài, Đội tuyển Công an tỉnh Nam Định đứng nhất nội dung CNCH trong môi trường nước. Đội tuyển Công an TPHCM đứng nhất 3 nội dung còn lại. Tính thành tích toàn đoàn, Công an TPHCM nhất toàn đoàn, Công an tỉnh Sơn La đứng thứ hai, Công an tỉnh Nam Định đứng thứ ba.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH (C07, Bộ Công an), Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết, kết quả hội thi đã thể hiện sự tinh nhuệ, có đủ khả năng về thể lực, kỹ thuật, sự mưu trí, lòng dũng cảm để xử lý các tình huống sự cố, tai nạn phức tạp, khó khăn có thể xảy ra trong thực tế cuộc sống của xã hội của lực lượng CNCH.

Sau hội thi, các đơn vị cần tiếp tục tập luyện để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật CNCH chủ động ứng phó, xử lý mọi sự cố, tai nạn xảy ra; đồng thời hướng dẫn cho lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở và dân phòng kỹ năng CNCH để họ thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng PCCC-CNCH.

Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, qua hội thi, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác truyền thông đến toàn thể nhân dân để nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nguy cơ hiểm họa cháy, nổ, tai nạn, sự cố, thiên tai, thảm họa; biết được sự khó khăn, gian nan, vất vả, nguy hiểm cũng như những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu của người chiến sĩ PCCC-CNCH để giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

Hội thi cũng truyền tải hình ảnh trực quan, sinh động về công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ động phòng ngừa sự cố, tai nạn, cũng như ứng phó với thiên tai, thảm họa đến cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC-CNCH ngày càng đi vào thực chất.

>>>> Một số hình ảnh tại hội thi