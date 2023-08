Xây dựng lực lượng công an TPHCM trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Qua hội thi, hội thao, cán bộ chiến sĩ đã tạo tính nhanh nhẹn, linh hoạt, ứng phó giải quyết vụ việc trong mọi tình huống. Đồng thời, góp phần xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Sáng 8-8, Công an TPHCM đã tổ chức Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật và Hội thao Công an TPHCM mở rộng năm 2023 tại Trung tâm Thể thao Công an TPHCM (đường Hòa Bình, phường Phú Trung, quận Tân Phú).

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, hội thi và hội thao nhằm chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Truyền thống Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2023); tiến tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2023).

Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật và công tác thể dục, thể thao là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Vì vậy, các năm qua, Ban Giám đốc Công an TPHCM thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện các thông tư, quy định của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, công tác thể dục, thể thao để triển khai nghiêm túc trong toàn lực lượng…

Qua tham gia và tổ chức các hoạt động trên, cán bộ chiến sĩ (CBCS) nâng cao thể lực, sức khỏe dẻo dai, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần; nâng cao bản lĩnh, tinh thần chiến đấu, trình độ bắn súng; sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ, kỹ năng sử dụng kỹ, chiến thuật võ thuật CAND. Từ đó giúp CBCS nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn mực, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, qua các hội thi và hội thao, CBCS đã tạo tính nhanh nhẹn, linh hoạt, ứng phó giải quyết vụ việc trong mọi tình huống. Đồng thời, góp phần xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Hội thao, hội thi còn nhằm tăng cường công tác phối hợp, thắt chặt mối quan hệ công tác giữa Công an TPHCM với các đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố, các đơn vị phối hợp công tác, các trường đại học, cao đẳng CAND đóng quân trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận...

Hội thao, hội thi diễn ra từ ngày 8 đến ngày 17-8, tại Trung tâm Thể thao Công an TPHCM.