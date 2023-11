Công an TPHCM thăm các "địa chỉ đỏ" miền Trung

Công an TPHCM tổ chức sinh hoạt chính trị về nguồn "Về với dải đất miền Trung", là hành trình đến các di tích lịch sử của "một thời đỏ lửa" trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Trị - Quảng Bình - Hà Tĩnh. Đoàn do Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu trong Công an TPHCM.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Thành cổ Quảng Trị - nơi đã diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm (từ 28-6 đến 16-9-1972) để bảo vệ thành cổ. Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương trang trọng, dành phút mặc niệm thể hiện lòng kính trọng, sự biết ơn đến các anh hùng đã ngã xuống nơi đây.

Rời Thành cổ Quảng Trị, dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, đoàn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Tại đây, nghi lễ dâng hoa và thắp hương thực hiện trong không khí trang nghiêm và xúc động. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, gióng những hồi chuông thể hiện lòng tri ân thành kính đến các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Những nén hương được các thành viên trong đoàn trang nghiêm thắp trên từng ngôi mộ, ghi nhớ công ơn của các bậc cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Vĩ tuyến 17 dọc theo 2 bờ sông Bến Hải là địa điểm tiếp theo của hành trình. Đoàn đã dừng chân cùng nhau nhìn lại chiến tuyến lịch sử này - từng là nơi chia cắt 2 miền đất nước suốt hơn 20 năm. Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải cũng là biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất đất nước của cả dân tộc.

Tại tỉnh Quảng Bình, trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác kính cẩn dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Rời Đồng Hới - Quảng Bình, đoàn tiếp tục đến với Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh - nơi được xem là "yết hầu" cho mọi tuyến đường từ Bắc vào Nam. Chính vì sự hiểm yếu và quan trọng đó mà kẻ địch đã muốn biến địa điểm này thành "tọa độ chết". Chỉ từ tháng 4 đến tháng 10/1968, nơi đây đã hứng chịu 1.863 lần máy bay ném bom với gần 50.000 quả bom các loại.

Nhắc đến Ngã ba Đồng Lộc, không ai có thể quên hình ảnh 10 cô gái thanh niên xung phong với câu chuyện về những gian khổ, tinh thần quyết tâm và sự hy sinh anh dũng.

Tại các điểm đến, đoàn công tác Công an TPHCM đã trao tặng các phần quà với kinh phí hơn 740 triệu đồng, hỗ trợ nâng cấp sửa chữa trụ sở Công an Tỉnh Quảng trị, Công an huyện Gio Linh - Quảng Trị, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ. Trong đó, hỗ trợ 200 triệu xây dựng trụ sở Công an xã An Dũng - huyện Đức Thọ và trao 200 phần quà cho nạn nhân chất độc màu da cam huyện Đức Thọ, đóng góp kinh phí duy tu sửa chữa tại các khu Di tích Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Ban Quản lý khu di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương, Ban Quản lý khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tặng và trồng cây lưu niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng gửi gắm tình cảm to lớn của lực lượng Công an TPHCM, mong muốn đem đến những niềm vui, hỗ trợ một phần những khó khăn trong cuộc sống của các gia đình, đồng hành cùng các đồng chí, đồng đội, góp phần tiếp nối truyền thống cách mạng của cha anh vùng đất địa linh nhân kiệt.

Trải qua hành trình về nguồn đến với các địa điểm nổi tiếng tại miền Trung anh hùng, các cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM càng nhận thức rõ tinh thần kiên cường, bất khuất và yêu hòa bình của dân tộc. Trong lòng mỗi người khi trở về đều in đậm tinh thần đồng đội, quyết tâm cống hiến của những thế hệ đi trước truyền lại.