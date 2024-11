Công an TPHCM thu hơn 10 tấn chất độc xyanua, bắt 31 người

Gần 2 tháng tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất nguy hiểm và độc hại, Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu hơn 10 tấn xyanua, 315kg acid sulfuric, 105kg acid clorhidric.

Chiều 12-11, Công an TPHCM tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, quản lý, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn Thành phố.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TPHCM ghi nhận một số vụ giết người, cướp tài sản hoặc tự tử có nguyên nhân xuất phát từ việc mua bán trái phép chất độc xyanua.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu

Đầu tháng 9-2024, từ nguồn tin báo của người dân và mở rộng điều tra truy xét, công an các địa phương thuộc Công an TPHCM đã phát hiện, khởi tố 5 vụ án với 17 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc; thu hơn 9,4 tấn xyanua, 105kg acid clorhidric.

Công an cũng truy xét đầu mối tiêu thụ tại 11 tỉnh, thành, thu hơn 318kg Xyanua mua bán trái phép.

Từ tháng 9 đến tháng 10-2024, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM cùng Công an quận 5 kiểm tra đồng loạt 21 địa điểm kinh doanh ở Chợ Kim Biên (quận 5), đã khởi tố 3 vụ án (có 6 bị can) về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”, thu 1,2kg xyanua...

Tang vật thu giữ

Công an khám xét các kho chứa hàng

Công an TPHCM cũng thành lập 7 tổ công tác phối hợp cùng công an 11 tỉnh, thành (Hà Nội, Bắc Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) khám xét 43 điểm, làm việc với 7 trường hợp, thu hồi 135kg xyanua mà các đối tượng mua bán trái phép.

Tang vật thu giữ

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra 2 cấp Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ án với 31 bị can về các tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu hơn 9,7 tấn Xyanua, 315kg acid sulfuric, 105kg acid clorhidric cùng nhiều tang vật khác. Công an cũng truy xét các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành và thu hồi 313,5kg xyanua mua bán trái phép.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 5 Cao Sơn Yên trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

