Công an TPHCM và TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện

Đoàn tổ chức thăm và tặng quà các hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông; thăm gia đình và thắp hương cho đồng chí Trung tá Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Ngày 22-3, nhân dịp tham gia Lễ ký kết chương phối hợp thực hiện công tác Công an giữa Công an TPHCM, Công an TP Cần Thơ và Công an Thừa Thiên Huế; đoàn Công tác Công an TPHCM và Công an TP Cần Thơ đã tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông, xảy ra vào ngày 3-12-2023.

Tặng quà các hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ Khe Tre, huyện Nam Đông

Theo đó, đoàn trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho 20 tiểu thương chịu thiệt hại nặng nề sau vụ cháy với mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống, trở lại hoạt động kinh doanh buôn bán.

Cùng ngày, đoàn Công tác Công an TPHCM và Công an TP Cần Thơ đã đến thăm gia đình và thắp hương cho Trung tá Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tặng quà hỗ trợ gia đình Trung tá Trần Duy Hùng

Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên gia đình và trao tặng tổng số tiền 100 triệu đồng. Món quà là tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM và Công an TP Cần Thơ nhằm động viên, chia sẻ cùng gia đình Trung tá Trần Duy Hùng vượt qua mất mát, đau thương.

VĂN THẮNG