Công an xử lý 2 thanh niên đăng tin “Bên trong bụng cá song câu được có bàn tay người”

Ngày 19-9, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc phát hiện và xử lý 2 cá nhân đã đăng tải các thông tin không đúng sự thật về tình hình mưa bão ở Quảng Ninh trên mạng xã hội, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 trường hợp là P.T.L.A. (sinh năm 1997, ở phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) và P.T.V.A. (sinh năm 1991, ở phường Hà Trung, TP Hạ Long) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin: “Bên trong bụng cá song câu được có bàn tay người…”, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với một cá nhân thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình mưa bão

Trước sự việc trên, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập hai trường hợp trên lên làm việc.

Tại cơ quan công an, hai người này thừa nhận nội dung thông tin đăng tải là xuyên tạc, không có căn cứ nhằm mục đích giật tít, “câu” like, tăng tương tác cho tài khoản facebook của mình. Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã yêu cầu 2 cá nhân trên gỡ bỏ toàn bộ các bài viết có nội dung sai sự thật đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý 2 trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo không nghe theo những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; cần theo dõi thông tin chính thống của các cơ quan báo chí, tổ chức Nhà nước; không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện các cá nhân, tổ chức có hành vi lợi dụng thông tin từ tình hình bão, lụt để đăng tải thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng trên không gian mạng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MINH KHANG