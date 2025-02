Họp báo công bố 19 đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024

Năm 2024, ban tổ chức giải thưởng nhận được 159 hồ sơ đề cử từ 55 đơn vị trên cả nước, trong đó có 3 hồ sơ tự ứng cử. Các lĩnh vực đều có nhiều gương mặt xuất sắc tiêu biểu, với thành tích rất nổi trội.

Trong đó, riêng lĩnh vực học tập có 10 học sinh cùng đạt Huân chương lao động hạng Nhì, cùng giành huy chương vàng trong các cuộc thi Olympic quốc tế; lĩnh vực nghiên cứu khoa học - sáng tạo có nhiều nhà nghiên cứu trẻ có công bố đột phá trong các lĩnh vực như y tế thông minh, công nghệ nông nghiệp, môi trường, phát triển bền vững...

Hội đồng xét tặng giải thưởng đã chọn ra 19 cá nhân tiêu biểu trong 9 lĩnh vực để vào vòng bình chọn trực tuyến kéo dài 15 ngày (từ 20-2 đến 6-3-2025). Trong đó, một số gương mặt đáng chú ý là: cầu thủ bóng đá Nguyễn Tiến Linh; xạ thủ Trịnh Thu Vinh; ca sĩ Phương Mỹ Chi; Phùng Quang Trung, trưởng nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline...

19 đề cử là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam

Lĩnh vực học tập: Thân Thế Công (sinh năm 2006), Đại học Bách khoa Hà Nội; Hoàng Xuân Bách (sinh năm 2007), Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Hữu Tiến Hưng (sinh năm 2006), Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu (sinh năm 1992), Trường Đại học VinUni; Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương (sinh năm 1990), Trường Đại học Phenikaa; Tiến sĩ Lê Kim Hùng (sinh năm 1990), Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM).

Lĩnh vực lao động sản xuất: Hoàng Khắc Hiếu (sinh năm 2006), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp: Phùng Thị Ngân (sinh năm 1992), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bigfa.

Lĩnh vực quốc phòng: Đại úy Ngô Đức Anh (sinh năm 1993), Vùng 3 Quân chủng Hải quân; Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang (sinh năm 1995), Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không - Không quân.

Lĩnh vực an ninh trật tự: Trần Vĩnh Chiến (sinh năm 1994), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM; Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1989), Phó Trưởng Công an xã Cam Đường (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Lĩnh vực thể dục thể thao: Nguyễn Tiến Linh (sinh năm 1997), cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương); Trịnh Thu Vinh (sinh năm 2000), Đội tuyển bắn súng Công an nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật: ca sĩ Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003), Đại học Swinburne; ca sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn (Soobin Hoàng Sơn, sinh năm 1992); Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy (sinh năm 2002).

Lĩnh vực hoạt động xã hội: Phùng Quang Trung (sinh năm 1997), trưởng nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline; Bùi Xuân Trường (rapper Double2T, sinh năm 1996).

BÍCH QUYÊN