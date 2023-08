Công bố điểm trúng tuyển đại học đợt 1: Điểm chuẩn không nhiều biến động

Ngày 22-8, sau khi kết thúc quy trình lọc ảo, xét tuyển toàn quốc theo quy định của Bộ GD-ĐT, nhiều trường đại học trên cả nước chính thức công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đợt 1 sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đúng như dự kiến, điểm chuẩn năm nay giảm nhẹ và không có nhiều biến động so với năm 2022.

Nhiều trường đại học lớn công bố điểm

Chiều 22-8, Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Điểm chuẩn của trường dao động từ động từ 21-29,42 điểm. Trong đó, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất 29,42 điểm, thấp nhất là ngành Kỹ thuật môi trường và ngành Quản lý tài nguyên và môi trường cùng mức 21 điểm. Các ngành có điểm cao kế tiếp là Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 28,80 điểm, Kỹ thuật máy tính 28,29 điểm, Công nghệ thông tin Global ICT 28,16 điểm, An toàn không gian số 28,05 điểm. Nhìn chung điểm chuẩn năm nay của trường giảm nhẹ so với năm 2022.

Trong khi đó, điểm chuẩn của Trường ĐH Y dược Cần Thơ giảm nhẹ so với năm 2022, điểm chuẩn từ 20-25,52. Ngành Hộ sinh bất ngờ có điểm chuẩn tăng nhiều nhất, từ 20,2 điểm (năm 2022) tăng lên 22,25 điểm. Các ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Dược học có điểm chuẩn giảm nhẹ so với năm trước.

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Ngoại thương tương đối đồng đều, không có nhiều cách biệt. Trong đó, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - chuyên ngành Tiếng Trung thương mại (tổ hợp D01) lấy 28,5 điểm. Theo đánh giá của nhà trường, nhìn chung điểm chuẩn năm 2023 ở các phương thức xét tuyển đều ổn định và chênh lệch không nhiều so với năm 2022.

Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Lịch sử chiếm ngôi đầu với điểm chuẩn cao nhất là 28 điểm. Những ngành còn lại có điểm chuẩn dao động từ 22-27 điểm. So với năm 2022, điểm chuẩn năm nay của trường tăng giảm trong biên độ từ 0,5-1 điểm, tùy từng ngành.

Các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM có điểm chuẩn tăng - giảm trong mức từ 0,5-1 điểm tùy từng trường và từng ngành. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên điểm chuẩn ổn định và chênh lệch không nhiều so với năm 2022. Trong đó, ngành Khoa học Máy tính (Chương trình Tiên tiến) tiếp tục giữ mức điểm chuẩn cao nhất Trường là 28,05. Tiếp đến là ngành Trí tuệ Nhân tạo có điểm chuẩn 27 trong năm đầu tiên xét tuyển theo mã ngành riêng. Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế dao động từ 18 - 25,25 điểm. Trường ĐH Kinh tế - Luật có điểm chuẩn thấp nhất là 24,06 điểm (tăng 1,05 điểm so với năm 2022) là ngành Toán Kinh tế (chương trình bằng tiếng Anh). Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 27,48 điểm. Thí sinh Nguyễn Hoàng Thái Ngân, trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trúng tuyển vào ngành Kiểm toán là thủ khoa phương thức 3 với 27,95 điểm (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).

Nhóm ngành hot điểm chuẩn giảm

Theo TS Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Đại học Quốc gia TPHCM), năm nay trường có hơn 33.000 nguyện vọng đăng ký và điểm chuẩn dao động từ 20,5 đến 28 điểm. Trong đó, điểm chuẩn ngành Báo chí cao nhất là 28 điểm (tổ hợp C00). Nhìn chung, điểm chuẩn các ngành hot của trường năm nay giảm nhẹ so với năm 2022, nhưng có một số ngành điểm chuẩn vẫn tăng từ 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, trường có hơn 40.000 thí sinh đăng ký. Nhìn chung điểm chuẩn các ngành năm nay của trường giảm nhẹ từ 0,5-1 điểm so với năm 2022. Trong đó, một số ngành có điểm chuẩn cao từ 23-26 điểm gồm có Kinh doanh quốc tế, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Tự động hóa. Những ngành còn lại điểm chuẩn từ 18-22 điểm. Do kế hoạch xét tuyển của Bộ GD-ĐT thay đổi nên lịch nhập học của trường cũng lùi lại hai ngày so với kế hoạch dự kiến.

Trong hôm nay, nhiều trường đại học sẽ cộng điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Thí sinh có thể xem điểm chuẩn trên website của các trường. Theo lịch mới của Bộ GD-ĐT, trước 17 giờ ngày 24-8 các cơ sở đào tạo hoàn tất công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Thời gian thí sinh xác nhận nhập học cũng được điều chỉnh tương ứng, từ ngày 24-8 đến trước 17 giờ ngày 8-9 (thay vì từ ngày 22-8 đến trước 17 giờ ngày 6-9). Thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của bộ trước khi tiến hành nhập học trực tiếp tại trường. Thí sinh thực hiện thủ tục nhập học theo đúng như hướng dẫn của các trường qua email hoặc trên giấy báo nhập học.

Ngày 22-8, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 34 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, chương trình song ngữ. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc về hai ngành Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế cùng 21 điểm. Các ngành gồm Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Truyền thông đa phương tiện, Luật quốc tế có mức điểm trúng tuyển là 20. Các ngành Kinh tế quốc tế, Thiết kế đồ họa, Digital Marketing, Marketing, Tài chính quốc tế có mức điểm trúng tuyển là 19. Các ngành còn lại dao động từ 16 - 18 điểm. Theo Th.S Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng nhà trường, điểm chuẩn của trường năm nay cao hơn năm 2022 1 điểm ở 2 ngành Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, một số ngành điểm chuẩn cũng giảm 1 điểm so với năm 2022.

Nhìn chung điểm chuẩn năm nay dẫn đầu là nhóm ngành thuộc lĩnh vực công nghệ. Một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học sự sống và khoa học tự nhiên như Hải dương học, nhóm ngành Vật lý học và khoa học sức khỏe (Hộ sinh)... có điểm chuẩn tăng bất ngờ so với năm 2022.