Công bố quyết định đặc xá cho 34 phạm nhân

Ngày 1-10, Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang và Trại giam kênh 7 (tỉnh Kiên Giang) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2024.

Tại An Giang, Giám thị Trại tạm giam công an tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024. Trong đợt đặc xá lần này, Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang có 8 phạm nhân đủ các điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá tha tù trước thời hạn. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại giam, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang trao Quyết định đặc xá đến các phạm nhân

Đồng thời, sáng nay Trại giam Kênh 7 (tỉnh Kiên Giang) cũng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 26 phạm nhân đang chấp hành án, trong đó có những người trải qua án phạt dài.

Đại tá Lê Thế Tý, Giám thị Trại giam Kênh 7 trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đến các phạm nhân

Chia sẻ tại Lễ công bố quyết định đặc xá, Đại tá Lê Thế Tý, Giám thị Trại giam Kênh 7, nhấn mạnh rằng đây không chỉ là sự hình thức miễn giảm hình phạt mà còn là sự khuyến khích, động viên những phạm nhân đã nỗ lực cải tạo tốt, thực hiện đúng quy định và có tinh thần phục thiện.

Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang chúc mừng các phạm nhân được đặc xá năm 2024, đồng thời mong muốn những người được đặc xá khi trở về với gia đình, xã hội phải chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không tái phạm.

THÀNH NHƠN