Cộng hòa Pháp tổ chức trọng thể lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân thăm chính thức

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều 10-9 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tiến vào cổng chính Điện Invalides. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Pháp. Kết thúc cử quốc thiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội quân nhạc và đội tiêu binh danh dự. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit đã giới thiệu các thành viên tham dự tại lễ đón.

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Sáng cùng ngày (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Montreau (thành phố Montreuil).

TTXVN