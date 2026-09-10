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Nhà Vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9

SGGPO

Ngày 10-9, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9.

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Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Nhà Vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua từng tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật (Nghiên cứu quân sự) tại Khoa Nghiên cứu quân sự, Đại học New South Wales, Australia; theo học Trường Tham mưu Lục quân Hoàng gia Thái Lan; tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Sukhothai Thammathirat, Bangkok, Thái Lan; theo học tại Trường Cao đẳng Quốc phòng Hoàng gia, Vương quốc Anh.

Trong quá trình phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Nhà Vua từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy và công tác quan trọng. Nhà Vua được phong quân hàm cao nhất trong cả ba quân chủng: Đại tướng Lục quân Hoàng gia Thái Lan; Đô đốc Hải quân Hoàng gia Thái Lan; Thống chế Không quân Hoàng gia Thái Lan.

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MINH DUY

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Bộ Ngoại giao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Thái Lan Hải quân hoàng gia Không quân Hoàng gia Cử nhân nghệ thuật

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