Việt Nam - Mông Cổ có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển

Sáng 10-9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước, thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân. Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mông Cổ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này. Đây là chuyến thăm thứ hai của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Mông Cổ kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và được thực hiện sau 23 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam năm 2003.

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt khẳng định trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Bày tỏ vui mừng trước các thành tựu và đánh giá cao các chính sách phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh tại khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt, Quốc hội và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo; đánh giá cao những thành tựu phát triển mạnh mẽ của đất nước Mông Cổ anh em, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, hướng tới “Tầm nhìn 2050”, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và vị thế quốc tế của Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Mông Cổ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Mông Cổ kiêm Chủ tịch đảng Nhân dân Mông Cổ Nyam-Osor Uchral tại thủ đô Ulan Bator. Cũng trong ngày 10-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J.Bayarmaa.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, đặc biệt kể từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 9-2024 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước; tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau, trong đó tạo điều kiện cho hàng nông, thủy hải sản thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.

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TTXVN