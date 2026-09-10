Dư luận Nga đánh giá cao chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tối 9-9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Moscow, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga (từ ngày 7 đến 9-9) và tiếp tục thăm chính thức Cộng hòa Pháp, dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 9 đến 12-9.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Vnukovo, thủ đô Moscow. Ảnh: TTXVN

Tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Vnukovo (thủ đô Moscow), phía Nga có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga; phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Tại sân bay quốc tế Vnukovo, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko và Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Nga mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân di chuyển trên thảm đỏ tới vị trí danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Kết thúc cử nhạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin; hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko, Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; Hội Cựu chiến binh và Hội Hữu nghị Nga -Việt; dự diễn đàn khoa học và công nghệ Việt Nam – Nga; nhận giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy; tiếp một số doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Nga; đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh; dự Chương trình khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Việt – Nga…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Moscow (Liên bang Nga), tiếp tục lên đường tới Paris (Pháp). Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7 đến 9-9 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan thông tấn, báo chí và giới học giả Nga. Dư luận Nga đồng loạt đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm, coi đây là biểu tượng cho sự kiên định chiến lược của Việt Nam và là bệ phóng cho giai đoạn hợp tác thực chất mới.

Ngày 9-9, cổng thông tin chính thức của Điện Kremlin và nhiều tờ báo, trang thông tin điện tử khác của Nga đồng loạt trích dẫn nguyên văn tuyên bố của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Nga và xem đây là ưu tiên hàng đầu, là đường lối nhất quán và là lựa chọn chiến lược quan trọng trong chính sách đối ngoại tổng thể của Việt Nam. Việt Nam đánh giá cao và trân trọng sâu sắc tầm ảnh hưởng và vị thế của Nga, cũng như vai trò lãnh đạo của Tổng thống Putin trong việc định hình trật tự thế giới đa cực mới và đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu. Việt Nam giữ quan hệ tốt với Nga vì Việt Nam thấu hiểu bản chất lịch sử vững chắc của mối quan hệ này.

Trước đó, cổng thông tin Chính phủ Nga và nhiều tờ báo khác cũng đề cập chi tiết về cuộc gặp giữa Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh giới chức và doanh nghiệp Nga đang đặt ưu tiên hàng đầu vào các liên doanh thế hệ mới với Việt Nam bao gồm: kinh tế số, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, vận tải hạ tầng, công nghiệp và nông nghiệp để xử lý dứt điểm các rào cản thương mại trước đây. Truyền thông Nga cũng ghi nhận lượng du khách Nga chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tăng trưởng vượt bậc qua từng năm.

Đáng chú ý, hãng tin “ura.news” đăng bài bình luận nhấn mạnh Nga đang đặt kỳ vọng lớn vào việc phát triển hợp tác lâu dài với Việt Nam, trong khi Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối cho các công ty Nga tiếp cận thị trường ASEAN, nơi đang trở thành trung tâm của nền kinh tế toàn cầu, và các thị trường quốc tế khác.

Hãng tin này dẫn lời bà Ekaterina Koldunova, Giám đốc Trung tâm ASEAN của Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) trực thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong bối cảnh Nga đang “xoay trục” về hướng Đông và Việt Nam cam kết đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và đạt được vị thế quốc gia phát triển cao vào năm 2045, hai bên đang chứng kiến sự phục hồi và mở rộng tích cực các mối quan hệ trong một số lĩnh vực như năng lượng hạt nhân, công nghệ thông tin, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, hậu cần và giáo dục. Tất cả các lĩnh vực này đều nằm trong lợi ích của cả hai nước và việc phát triển quan hệ với Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nga khi Việt Nam đảm nhận vai trò nước điều phối đối thoại ASEAN - Nga.

Đồng quan điểm, nhà kinh tế hàng đầu Nikita Maslennikov tại Trung tâm Công nghệ Chính trị Nga cũng nhấn mạnh ASEAN sẽ là trung tâm trọng lực của nền kinh tế toàn cầu trong vài thập kỷ tới. “Ura.news” nhấn mạnh thêm giới quan sát đang chú ý đến bài phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông khi khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối cho các công ty Nga thâm nhập ASEAN và các thị trường quốc tế khác, thu hút đầu tư của Nga và phát triển các sản phẩm hợp tác.

* Chiều 9-9 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ Nhiệt đới chung Nga - Việt Nam tại Hà Nội (theo hình thức trực tuyến). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khai trương Phòng xét nghiệm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại Hà Nội (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: TTXVN Buổi lễ diễn ra trực tuyến với sự tham gia từ điểm cầu Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga ở Hà Nội của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga và bà Anna Iurievna Popova, Giám đốc cơ quan Liên bang Nga về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người. Phát biểu mở đầu buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin thông báo về các cuộc hội đàm rất hiệu quả với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong ngày. Ông nhấn mạnh rằng, sự kiện khai trương nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Nga mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương, là minh chứng rõ nét của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam và cho thấy sự phát triển hiệu quả mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Theo lãnh đạo nước Nga, Phòng xét nghiệm tại Hà Nội là cơ sở hiện đại nhất, quy mô nhất trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học tại Việt Nam. Phòng xét nghiệm sẽ hoạt động, sử dụng công nghệ và phương pháp của Nga, tập trung vào việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á. Ông tin tưởng rằng Phòng xét nghiệm ở Hà Nội sẽ trở thành một thành phần quan trọng của Trung tâm Nhiệt đới, hội nhập một cách liền mạch vào công việc của Trung tâm và tăng cường tiềm năng khoa học của Trung tâm. * Ngày 9-9, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - đã đến thăm Trường phổ thông số 1253; gặp gỡ Ban Giám hiệu, giáo viên cùng các học sinh Nga và Việt Nam đang học tập tại trường. Diễn ra trong những ngày đầu năm học mới ở Nga, cuộc gặp mang không khí ấm áp và gần gũi, vừa là sự ghi nhận những quan tâm của nhà trường đối với học sinh Việt Nam vừa nhằm tăng cường hiểu biết, gắn kết thế hệ trẻ hai nước. Để bày tỏ niềm vui và cảm ơn Phu nhân đã đến thăm, các học sinh Việt Nam và Nga tại trường biểu diễn một số tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa của mỗi nước và tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chia sẻ niềm vinh dự khi được đón Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, bà Natalia Akulova, Hiệu trưởng Trường phổ thông số 1253, cho biết nhà trường luôn duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Hiện trường có 30 học sinh Việt Nam theo học; nhà trường luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để các em hòa nhập, học tập và phát huy năng lực. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm Trường phổ thông số 1253 và trực tiếp gặp các học sinh, trong đó có không ít học sinh là con em người Việt tại Nga. Phu nhân cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy và hỗ trợ các em học sinh Việt Nam, giúp các em làm quen với ngôn ngữ, môi trường và nền văn hóa mới. Trò chuyện với các học sinh Việt Nam đang theo học tại trường, Phu nhân nhắn nhủ các em hãy luôn chăm chỉ học tập, trân trọng cơ hội trưởng thành trong môi trường giáo dục tốt, trở thành những người nhân ái, am hiểu cả hai nền văn hóa và góp phần nối tiếp tình hữu nghị giữa hai nước. Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Liubimova tại chương trình khai trương “Tuần phim Việt Nam tại VGIK". Ảnh: TTXVN * Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga, ngày 8-9, tại Trường Đại học Điện ảnh quốc gia Nga mang tên S.A.Gerasimov (VGIK), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dự Khai trương Không gian di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga mang tên Ngô Mạnh Lân, nguyên là sinh viên xuất sắc của VGIK. Cũng tại VGIK sau đó đã diễn ra chương trình khai trương “Tuần phim Việt Nam tại VGIK”. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự với tư cách khách mời danh dự.

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