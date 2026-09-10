TPHCM - tỉnh Champasak (Lào): Thắt chặt quan hệ hữu nghị nhân kỷ niệm 25 năm hợp tác

Sáng 10-9, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đã có buổi tiếp Đoàn công tác tỉnh Champasak (Lào) do đồng chí Alounxai Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak, dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Phong tiếp đồng chí Alounxai Sounnalath. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong nhiệt liệt chào mừng đồng chí Alounxai Sounnalath cùng Đoàn công tác tỉnh Champasak sang thăm và làm việc tại TPHCM. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm ý nghĩa khi TPHCM và tỉnh Champasak kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác (tháng 8-2001 - 8-2026).

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, TPHCM luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa TPHCM với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Champasak, nói riêng.

Đồng chí Lê Quốc Phong tặng quà lưu niệm đến đồng chí Alounxai Sounnalath. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Alounxai Sounnalath bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến sự phát triển đột phá, bền vững của TPHCM. Đồng chí Alounxai Sounnalath chia sẻ, chuyến công tác lần này là cơ hội quan trọng để thắt chặt mối quan hệ giữa hai địa phương, mở rộng quan hệ với các tỉnh thành khác và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, hai bên cùng điểm lại những dấu ấn nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, thông tin về tình hình, nhiệm vụ quan trọng năm 2026; cập nhật các chính sách và chiến lược dài hạn của địa phương trong thời gian tới; trao đổi sâu rộng về phương hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo như thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân và chia sẻ kinh nghiệm ở những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Hai bên thống nhất tiếp tục hiện thực hóa hiệu quả nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã ký kết, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai địa phương đi vào chiều sâu, phong phú và đa dạng hơn, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

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XUÂN HẠNH