Việt Nam chủ động mở rộng không gian hợp tác từ BRICS

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến 13-9.

Phát huy vai trò đối tác tích cực, có trách nhiệm

BRICS được thành lập chính thức nhân Hội nghị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước Brazil, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra bên lề phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9-2006. Đến nay, BRICS có 11 thành viên, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Saudi Arabia, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Indonesia và UAE.

Ngay từ khi hình thành, BRICS được xác định là diễn đàn phối hợp chính sách nhằm thúc đẩy trật tự thế giới đa cực, tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển, gắn hợp tác kinh tế với phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu. Với 11 thành viên, BRICS trở thành một tập hợp lực lượng và cơ chế hợp tác đa phương có quy mô, tầm vóc và ảnh hưởng đáng kể trong đời sống quốc tế.

Cùng với sự mở rộng về thành viên, BRICS đã mở rộng chương trình nghị sự từ kinh tế, tài chính sang các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, y tế, năng lượng, an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển, đồng thời phát huy tiếng nói chung của khối trong các vấn đề toàn cầu.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Phát triển mới (NDB) được đánh giá là thành tựu mang tính biểu tượng của BRICS, một công cụ quan trọng bổ sung nguồn vốn cho hạ tầng và phát triển bền vững. Tính đến tháng 12-2025, NDB đã phê duyệt 139 dự án với tổng vốn giải ngân 42,9 tỷ USD. Thỏa thuận Dự trữ dự phòng (CRA) của khối BRICS thành lập năm 2014 với tổng mức đóng góp 100 tỷ USD, được thiết kế để cung cấp thanh khoản khẩn cấp cho các nước thành viên đối mặt với rủi ro cán cân thanh toán.

Điểm sáng nổi bật

Ấn Độ lựa chọn chủ đề “Xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững” cho nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS 2026, một chủ đề phù hợp với những yêu cầu cấp thiết của thế giới, đồng thời cũng phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh kỳ vọng hội nghị lần này sẽ mở thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, hạ tầng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng có nhiều tiềm năng.

Riêng với quan hệ Việt Nam và Ấn Độ, điểm sáng nổi bật là trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch song phương vượt 10 tỷ USD. Đại sứ Trịnh Minh Mạnh cho rằng hai nước hiện có nền tảng thuận lợi để tăng cường phối hợp. Ấn Độ có nhiều thế mạnh về công nghệ số, dược phẩm, đổi mới sáng tạo, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực và hạ tầng số.

Trong khi đó, Việt Nam là nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng và vị trí ngày càng quan trọng trong các chuỗi sản xuất khu vực. Hai bên có thể tận dụng các khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS để kết nối những thế mạnh này.

Từ tháng 6-2025, Việt Nam trở thành nước đối tác thứ 10 của BRICS. Bộ Ngoại giao cho biết, với vai trò nước đối tác, Việt Nam đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ BRICS trên tinh thần tích cực, chủ động, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế, vai trò của các nước đang phát triển, góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các thành viên BRICS. Kết quả tham gia BRICS đã khẳng định chủ trương đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, nâng cao vị thế, uy tín đất nước và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước thành viên BRICS, được các nước thành viên BRICS hoan nghênh và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tại hội thảo quốc tế “Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ: Hướng tới những động lực phát triển mới” vừa diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhận định Việt Nam có vị trí quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, trong khi Ấn Độ là một đối tác chiến lược lớn của Việt Nam.

Hai nước cũng chia sẻ tầm nhìn dài hạn: Ấn Độ hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047 với tầm nhìn “Viksit Bharat 2047”, trong khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Hai mục tiêu tuy được triển khai trong những điều kiện khác nhau nhưng đều đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao vào vị trí động lực quan trọng.

Ở tầm khu vực, Ấn Độ coi Việt Nam là một trụ cột trong chính sách Hành động hướng Đông và luôn coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN.

BÍCH QUYÊN - PHƯƠNG ANH