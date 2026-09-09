Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mông Cổ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9-9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Ulan Bator, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đã thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi lưu bút với nội dung: “Tôi rất vui mừng và xúc động được đến thăm ngôi trường mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thủ đô Ulan Bator thân yêu. Trường liên cấp số 14 là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài của Mông Cổ. Việc nhà trường vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tượng đài và Phòng truyền thống Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường, đã trở thành biểu tượng sống động, cao đẹp của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mông Cổ".

"Tôi đánh giá cao những nỗ lực của ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong việc giáo dục thế hệ trẻ Mông Cổ về tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gìn giữ, lan tỏa văn hóa và tình cảm hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ qua nhiều thế hệ học sinh. Phương châm “Tất cả vì từng học sinh” của nhà trường thật ý nghĩa và đáng trân trọng. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc nhà trường ngày càng phát triển, tiếp tục là cầu nối vững chắc, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Chúc các thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng người cao cả. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng đất nước Mông Cổ ngày càng giàu đẹp, phát triển”, Chủ tịch Quốc hội ghi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký sổ lưu niệm tại Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm trường, các em học sinh người Mông Cổ với trang phục truyền thống Mông Cổ, trang phục truyền thống Việt Nam đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhấn mạnh, cách đây hơn 70 năm, vào tháng 7-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm chính thức Mông Cổ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới Mông Cổ, đặt nền móng quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà thầy trò nhà trường đạt được, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Mông Cổ vào tháng 9-2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân với lãnh đạo, học sinh Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Trường liên cấp số 14 được thành lập năm 1949, là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước Mông Cổ. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Mông Cổ đã ra quyết định cho phép trường được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2009, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên của trường; năm 2017, Phòng truyền thống Hồ Chí Minh đã được khánh thành.

Theo TTXVN