Công trình không phép trên đèo Đại Ninh (Bình Thuận): Chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý

Qua kiểm tra thực địa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận phát hiện tổng diện tích hơn 2.300m2 đất bị lấn chiếm trái phép tại Km 49+800, trên quốc lộ 28B (khu vực đèo Đại Ninh, thuộc xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình).

Trong đó, diện tích đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ là 798m2; diện tích đất rừng hơn 200m2 và diện tích đất do UBND xã Phan Sơn quản lý gần 1.332m2. Toàn bộ khu vực đất bị lấn chiếm này đều do ông Trần Thành Công (ngụ tỉnh Lâm Đồng) thực hiện.

Hiện tại, khu vực đất bị lấn chiếm đã được xây dựng các hạng mục để làm trạm dừng chân như điểm chụp ảnh, khu ăn uống, nhà kho, nhà vệ sinh… với tổng diện tích gần 438m2. Hiện khu vực đất bị lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép này đã được UBND xã Phan Sơn xác lập hồ sơ và tiếp tục củng cố hồ sơ vi phạm để chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, dư luận, truyền thông đã liên tục phản ánh trên khu vực đèo Đại Ninh tái diễn tình trạng người dân lấn chiếm, xây dựng công trình không phép xâm phạm hành lang an toàn đường bộ và đất rừng để phục vụ khách du lịch. Tại đây, các công trình không phép được xây dựng sơ sài, nguy cơ gây mất an toàn cho du khách.