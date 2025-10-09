Công ty đông công nhân nhất TPHCM thiếu lao động

Ngày 9-10, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM) nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2025).

Đồng chí Bùi Thanh Nhân tặng quà chúc mừng đến Ban Giám đốc và công đoàn Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam nhân ngày doanh nhân Việt Nam

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Nhân biểu dương nỗ lực của doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở Pouyuen Việt Nam trong gần 30 năm hoạt động, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động – lực lượng nòng cốt của doanh nghiệp có quy mô lao động lớn nhất TPHCM.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, đổi mới hình thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân thăm hỏi con công nhân đang theo học tại Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ

Đoàn công tác cũng đã đến nhà ăn tập thể, Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ (do công ty đầu tư phục vụ con em công nhân), thăm hỏi đời sống, tìm hiểu điều kiện làm việc của công nhân, cũng như hoạt động của công đoàn cơ sở.

Đoàn tham quan bếp ăn và phần ăn của công nhân

Theo ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Pouyuen Việt Nam, hiện doanh nghiệp có 40.756 lao động làm việc tại 6 khu xưởng sản xuất giày thể thao, trong đó 99,5% là đoàn viên công đoàn. Mức thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/tháng. Công ty tổ chức 10 bếp ăn ca, 327 chuyến xe đưa rước công nhân từ các tỉnh lân cận, 20 lớp dạy nghề miễn phí ngoài giờ, đồng thời có nhiều chính sách phúc lợi như hỗ trợ công nhân nuôi con nhỏ, tặng vàng cho lao động gắn bó lâu năm, tặng vé xe về quê đón Tết, và 3 đợt tặng quà hằng năm.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam Củ Phát Nghiệp chia sẻ tình hình lao động, công đoàn với đoàn công tác

Công ty hiện cũng dành hơn 16.000m² đất cho hoạt động công đoàn, xây dựng văn phòng, hội trường, sân thể thao, siêu thị mini và căn tin phục vụ công nhân, thể hiện sự đồng hành thiết thực giữa doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh và bền vững.

Đoàn công tác trao đổi với ban quản lý Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ

Dù có môi trường làm việc ổn định, hiện Pouyuen Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động, nhất là giai đoạn cao điểm sản xuất cuối năm khi đơn hàng tăng mạnh. Ông Nghiệp đề nghị LĐLĐ TPHCM hỗ trợ kết nối nguồn lao động, đồng thời kiến nghị điều chỉnh mức đóng đoàn phí cho phù hợp với thu nhập thực tế của người lao động.

Đoàn công tác cùng Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

THÁI PHƯƠNG