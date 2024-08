Công ty sữa New Zealand bị phạt vì gian lận nguồn gốc sản phẩm

Ngày 26-8, Công ty sữa Milkio Foods Limited của New Zealand đã bị phạt 420.000 NZD (khoảng 261.452 USD) vì gian lận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Theo phán quyết của tòa án, Công ty Milkio dán nhãn sản phẩm bơ của công ty là sản phẩm “nguyên chất 100% của New Zealand”, nhưng sử dụng bơ nhập khẩu từ Ấn Độ để sản xuất.

Ủy ban Thương mại New Zealand đã tiến hành điều tra và phát hiện Milkio vi phạm Đạo luật Thương mại công bằng của nước này. Công ty này đã đưa ra những thông tin sai và không đầy đủ về nguồn gốc sản phẩm để được cấp phép sử dụng logo FernMark - một biểu tượng uy tín chỉ dành cho các sản phẩm do New Zealand sản xuất.

Ủy ban Thương mại New Zealand đã kiện Công ty Milkio lên tòa án. Milkio đã thừa nhận 15 lỗi vi phạm Đạo luật Thương mại công bằng của New Zealand.

HÀ TRANG