Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Công ty tập trung, nỗ lực kinh doanh và đạt kết quả tích cực. Số lượng vé phát hành là 572 triệu vé, đạt 100% so với KH. Số lượng vé tiêu thụ là 564,894 triệu vé, đạt 113,97% so với KH (tỷ lệ vé tiêu thụ bình quân 98,76%). Chi phí trả thưởng là 2.778,6 tỷ đồng (chiếm 49,19% doanh số tiêu thụ). Doanh thu và thu nhập khác là 4.488,3 tỷ đồng, đạt 114,12% so với KH. Lợi nhuận trước thuế là 670,04 tỷ đồng, đạt 120,98% so với KH. Lợi nhuận sau thuế là 536,03 tỷ đồng, đạt 120,98% so với KH. Nộp ngân sách nhà nước 1.600,32 tỷ đồng, đạt 108,87% dự toán được HĐND tỉnh giao.

Cùng với hoạt động kinh doanh, công ty luôn hướng đến các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2022, công ty đã đóng góp số tiền trên 36 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ 25,1 tỷ đồng xây dựng mới 502 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hộ gia đình chính sách nghèo, hộ nghèo; trao 3.549 suất học bổng và 194.870 quyển tập cho các em học sinh, sinh viên với tổng số tiền trên 9,27 tỷ đồng; trực tiếp hỗ trợ và vận động các đại lý vé số hỗ trợ trên 85 tấn gạo, hơn 1.000 phần quà cho người bán vé số lẻ, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng; cùng nhiều hoạt động phúc lợi xã hội khác.

Dịp này, có 21 Đại lý Vé số kiến thiết Bến Tre được trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những thành tích đóng góp tích cực trong việc tiêu thụ vé số kiến thiết Bến Tre năm 2022; 07 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho những đóng góp, ủng hộ vật chất thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre và 35 cá nhân được Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tặng Giấy khen cho những thành tích đóng góp tích cực trong việc tiêu thụ vé số Bến Tre năm 2022.