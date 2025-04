Nhiều dòng xe Kia ưu đãi hấp dẫn nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

Trong đó, Kia New Sonet – mẫu xe hướng đến khách hàng trẻ được ưu đãi 20 triệu đồng tùy phiên bản, sau ưu đãi, giá bán chỉ từ 519 triệu đồng. Mẫu xe nổi bật với thiết kế trẻ trung, trang bị Apple Carplay/ Android Auto không dây, 3 chế độ vận hành, phanh đĩa 4 bánh.

Kia New Seltos được ưu đãi 20 triệu đồng cho mọi phiên bản. Sau ưu đãi, xe có giá bán từ 579 triệu đồng (phiên bản động cơ xăng Smartstream 1.5) và từ 634 triệu đồng (phiên bản động cơ xăng Smartstream tăng áp 1.5 Turbo). Với đa dạng màu sắc và phiên bản, Kia New Seltos còn được trang bị động cơ Turbo duy nhất trong phân khúc B SUV và công nghệ lái xe an toàn ADAS hiện đại.

Mẫu xe SUV đa dụng 7 chỗ Kia Carens cũng nhận được ưu đãi giá 15 triệu đồng, giá sau ưu đãi chỉ từ 619 triệu đồng. Xe có nội thất rộng rãi nhất phân khúc, màn hình 10.25’’ hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, khởi động từ xa. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu hệ thống giải trí 8 loa Bose và có tùy chọn động cơ Turbo.

Đối với Kia Sportage - mẫu SUV cao cấp có doanh số lũy kế đầu năm 2025 cao nhất của Kia trên toàn cầu, khách hàng sẽ được tặng 01 năm bảo hiểm vật chất tùy theo phiên bản. Xe nổi bật với thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, giá bán sau ưu đãi chỉ từ 819 triệu đồng.

Riêng mẫu xe SUV cao cấp Kia New Carnival phiên bản Hybrid được ưu đãi đến 50 triệu đồng, các phiên bản Diesel được tặng 01 năm bảo hiểm vật chất. Với hai tùy chọn động cơ Turbo Hybrid và Diesel, Kia New Carnival đáp ứng nhu cầu đa dạng từ gia đình đến kinh doanh dịch vụ. Phiên bản Hybrid thu hút khách hàng nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải mà không cần trạm sạc.

Kia K3 phiên bản 1.6 Turbo được giảm 30 triệu đồng, sau ưu đãi giá xe chỉ còn 659 triệu đồng. Xe có kiểu dáng bắt mắt, công nghệ ấn tượng, khả năng vận hành linh hoạt, là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng C.

Ngoài ra, các mẫu xe như K5, Soluto và Morning đều nhận được ưu đãi giá hoặc quà tặng bảo hiểm vật chất tùy theo dòng xe và phiên bản. Đây là những mẫu xe dành cho khách hàng cá nhân, gia đình trẻ mua ô tô lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ, hướng đến sự linh hoạt, chi phí hợp lý nhưng vẫn vượt trội về tính năng và trang bị.

Bên cạnh ưu đãi về giá và quà tặng hấp dẫn, các mẫu xe Kia còn được áp dụng chính sách bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000km. Với hệ thống hơn 100 showroom, đại lý trên toàn quốc cùng dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu, khách hàng có thể an tâm khi sử dụng xe.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, quý khách hàng liên hệ hotline 1900 545 591 hoặc đến showroom, đại lý Kia gần nhất để được tư vấn.

H.H