Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đồng hành cùng xã An Phong, huyện Thanh Bình trong hoạt động an sinh - xã hội

UBND xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ phát động Tháng khuyến học - thi đua xây dựng xã hội học tập năm 2024. Đến dự có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo huyện Thanh Bình.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp (bên trái) trao bảng tượng trưng ủng hộ nguồn lực cho xã An Phong

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao tặng 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn xã An Phong. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực cho xã An Phong với tổng trị giá 110 triệu đồng trao quà, học bổng, xe đạp, góc học tập cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động.

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao 28 suất học bổng, 16 xe đạp, 14 góc học tập; 64 suất quà cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp vận động tặng 1 tủ sách khuyến học cho Trường Tiểu Học An Phong 1.

Các em học sinh nhận xe đạp tại buổi lễ

Hội Khuyến học huyện Thanh Bình đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Chủ tịch UBND xã An Phong tặng giấy khen cho 4 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Theo Cổng thông tin Điện tử Đồng Tháp