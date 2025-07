Công ty Yến sào Khánh Hòa trao xe Kia New Sonet 1.5L Deluxe 2025 đầu tiên cho khách hàng

Ngày 19-7, tại TP Cần Thơ, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ trao giải Chương trình tri ân khách hàng “Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025” cho khách hàng MAY MẮN trúng GIẢI NHÌ xe ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe 2025. Khách hàng may mắn được trao giải thưởng là anh Trương Chí Thành ở khóm 6, phường 6, TP Cà Mau (cũ).