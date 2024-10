Công ty Xổ số Long An tạm dừng các chuyến đi nước ngoài học tập kinh nghiệm

Ngày 21-10, ông Võ Thành Trí, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, liên quan hoạt động học tập kinh nghiệm tại nước ngoài của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Long An (Xổ số Long An), lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đã họp và đưa ra kết luận, chỉ đạo tạm dừng hai chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Mỹ và Singapore, Malaysia mà công ty xổ số đã lên kế hoạch.