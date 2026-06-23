Coteccons tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500

Coteccons vừa được Fortune xếp hạng 285 trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, tăng 19 bậc so với năm trước. Kể từ lần đầu đứng vị trí 376 vào năm 2024, doanh nghiệp tăng 91 bậc trên bảng xế hạng này.

Việc liên tục cải thiện thứ hạng phản ánh không chỉ sự mở rộng về quy mô của Coteccons, mà còn cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng được củng cố trong bối cảnh ngành xây dựng đối mặt nhiều biến động.

Trong năm tài chính 2026, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận doanh thu vượt 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận ròng vượt 700 tỷ đồng, cùng backlog hiện đạt khoảng 65.500 tỷ đồng – mức cao nhất trong nhiều năm, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng các kỳ tiếp theo.

Động lực tăng trưởng đến từ cả nội lực cải thiện và xu hướng thị trường, bao gồm đô thị hóa, công nghiệp hóa và chiến lược Going Global. Trong đó, Going Global được xác định là mũi nhọn dài hạn, từng bước đưa năng lực xây dựng và nguồn nhân lực Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Song song với mở rộng quy mô, Coteccons đang cải thiện đồng thời các chỉ số chất lượng như hiệu quả vận hành, chất lượng dòng tiền và quản trị rủi ro. Biên lợi nhuận dự kiến cải thiện, trong khi số ngày phải thu giảm đáng kể, phản ánh sự chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng bền vững.

VÂN TRANG