Covid-19 chính thức là dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B như nhiều bệnh phổ biến ở Việt Nam

Theo Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 26/2023/QĐ-TTg sửa đổi phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28- 1-2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Quyết định nêu rõ, bổ sung nhóm, thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh Covid-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra). Theo đó, bệnh Covid-19 thuộc nhóm B, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày, thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới là 8 ngày.

Trước đó, theo quy định tại quyết định số 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28-1-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, thời gian ủ bệnh trung bình của Covid-19 là 14 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc mới đối với bệnh Covid-19 là 28 ngày.

Việc sửa đổi thời gian ủ bệnh trung bình giảm từ 14 ngày xuống còn 4 ngày và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh Covid-19 mới giảm từ 28 ngày xuống còn 8 ngày căn cứ trên cơ sở khoa học; diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Bộ Y tế cũng chỉ rõ, việc chuyển bệnh Covid-19 thuộc nhóm A sang nhóm B là do thông tin đối chiếu giữa quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và thực tiễn diễn biến dịch tại Việt Nam cho thấy bệnh Covid-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Cụ thể, từ đầu năm 2023 tới hết tháng 8-2023, cả nước ghi nhận 97.628 ca mắc Covid-19, trung bình mỗi tháng ghi nhận khoảng 12.000 ca mắc; số mắc trung bình tháng giảm 12 lần so với năm 2021 (khoảng 144.000 ca/tháng) và giảm 68 lần so với 2022 (khoảng 816.000 ca/tháng). Tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,1% năm 2022 và hiện còn 0,02% trong năm 2023, tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B ghi nhận phổ biến tại Việt Nam trong 5 năm gần đây như: sốt xuất huyết (0,022%), sốt rét (0,017%), bạch hầu (0,102%), ho gà (0,417%).

Cùng với đó, cũng đã xác định rõ tác nhân gây bệnh Covid-19 là virus SARS-CoV-2. Do đó, Covid-19 hiện nay đáp ứng các tiêu chí của bệnh truyền nhiễm nhóm B theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 3, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.