Covid-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm gần 2 năm

Đại dịch Covid-19 đã khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm gần 2 năm trong giai đoạn 2019-2021, xóa bỏ một thập kỷ tiến bộ của thế giới trong nỗ lực tăng tuổi thọ. Đây là một phần nội dung trong nghiên cứu thống kê y tế thế giới hàng năm vừa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố.

Nhiều người cần chăm sóc y tế sau khi mắc hội chứng Covid kéo dài. Ảnh: JONATHAN KOZOWYK

Nghiên cứu của WHO nêu rõ đại dịch Covid-19 đã đảo ngược xu hướng gia tăng ổn định về tuổi thọ và tuổi thọ khỏe mạnh. Tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,8 năm, xuống còn 71,4 tuổi, tương đương mức của năm 2012. Nghiên cứu cho biết thêm, tuổi thọ khỏe mạnh trung bình cũng đã giảm 1,5 năm, xuống còn 61,9 năm vào năm 2021, tức cũng bằng mức của năm 2012.

Kết quả nghiên cứu này cho thấy mức độ nghiêm trọng hơn những phát hiện của một nghiên cứu được công bố trên Lancet hồi tháng 1 rằng tuổi thọ trung bình giảm 1,6 năm trong đại dịch. Tuy nhiên, nghiên cứu của WHO cho biết tình trạng tuổi thọ giảm có sự khác biệt theo khu vực địa lý. Theo đó, châu Mỹ và Đông Nam Á là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tuổi thọ giảm khoảng 3 năm. Tây Thái Bình Dương là khu vực bị ảnh hưởng ít nhất, với tuổi thọ chỉ giảm 0,1 năm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định những con số này nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận an ninh toàn cầu về đại dịch đang được đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) để tăng cường an ninh y tế toàn cầu, đồng thời bảo vệ các khoản đầu tư dài hạn vào y tế và thúc đẩy công bằng trong và giữa các quốc gia.



MINH CHÂU