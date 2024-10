CSGT hỗ trợ người dân qua các điểm ngập nước ở TP Thủ Đức

Trong cơn mưa lớn, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) có mặt kịp thời tại chốt, điểm ngập nước để phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển. Nhiều xe chết máy được CSGT đưa xe qua vùng nước sâu hoặc hỗ trợ đưa phương tiện về nơi sửa chữa.

Trưa và chiều 8-10, trên địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM) xảy ra cơn mưa lớn gây ngập nước tại một số tuyến đường như Võ Văn Ngân, Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Thị Định…

Mưa lớn gây tình trạng ùn tắc, cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường nói trên.

Cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức ngập nặng

Để đảm bảo an toàn cho người dân, CSGT Công an TP Thủ Đức đã chủ động bám sát địa bàn, có mặt kịp thời tại các chốt, các điểm ngập nước để phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

CSGT dầm mưa, lội nước để đảm bảo phương tiện lưu thông theo đúng làn đường, tránh những khu vực nước sâu, nguy hiểm có thể gây tai nạn.

CSGT điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân qua các điểm ngập nước ở TP Thủ Đức

Tại các điểm ngập nước, nhiều xe bị chết máy, khó khăn trong việc di chuyển cũng được CSGT sử dụng xe nâng giúp đỡ, đưa xe qua vùng nước sâu hoặc hỗ trợ đưa phương tiện về nơi sửa chữa.

Nhiều người già, trẻ em hoặc những người gặp khó khăn trong việc tự di chuyển cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa qua khu vực nguy hiểm một cách an toàn.

