CSGT TPHCM kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt Tết Nguyên đán 2024

Ngày 11-1, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Tết Giáp Thìn và lễ hội đầu xuân 2024, từ ngày 11-1 đến 29-2-2024.

Ngay từ sáng, lực lượng CSGT của Đội CSGT Rạch Chiếc, Đội CSGT Bình Triệu, Đội CSGT An Sương, Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng PC08 phối hợp cùng CSCĐ, Công an TP Thủ Đức và Công an huyện Bình Chánh đã đồng loạt ra quân.

Ghi nhận tại các chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1 (thuộc huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức) đã kiểm tra nhiều phương tiện xe máy, ô tô, xe tải, xe khách. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

CSGT TPHCM kiểm tra các tài xế điều kiển các phương tiện trên đường sáng 11-1

Trong đợt ra quân, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng PC08 yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với người được kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường

Năm 2023, CSGT TPHCM xử lý hơn 650.000 trường hợp vi phạm, so cùng kỳ tăng hơn 84.000 trường hợp, tạm giữ hơn 1.500 xe ô tô, 150.000 xe máy, 1.200 xe 3 và 4 bánh, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 769 tỷ đồng, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn hơn 108.000 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ ở TPHCM được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí, so cùng kỳ giảm 409 vụ (-19%), giảm 113 người chết (-15%), giảm 272 người bị thương (-21%).

CHÍ THẠCH