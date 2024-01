CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải cao điểm tết

Ngày 22-1, Đội CSGT Chợ Lớn Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM phối hợp với Đội Thanh tra giao thông số 1, Thanh tra Sở GTVT TPHCM kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm tết.

Tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Hương An Giang; Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại & Vận tải An Anh ở đường An Dương Vương (quận 5), các đơn vị đã kiểm tra các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải như: giấy phép kinh doanh, số lượng xe, hành khách... nhưng không phát hiện lỗi vi phạm. Đồng thời, CSGT tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật.

Bà Vân làm việc với cơ quan chức năng

Bà Trần Thanh Vân, đại diện Nhà xe Thiên Thiên Hương An Giang ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về vận tải hành khách, không đón, trả khách sai quy định…; có đầy đủ các loại giấy tờ của phương tiện vận chuyển, giấy tờ của người điều khiển phương tiện phù hợp với loại xe đang điều khiển; giáo dục lái xe tuân thủ các quy định, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích, chở quá số người quy định.

Tiếp đó, các đơn vị cũng kiểm tra Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Liên Hưng; Văn phòng nhà xe Hoàng Khải ở đường Nguyễn Chí Thanh, (quận 10). Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện lỗi vi phạm và yêu cầu đại diện nhà xe ký vào cam kết chấp hành quy định về hoạt động kinh doanh vận tải.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, quản lý bộ phận vận tải thương mại Nhà xe Hoàng Khải cho biết, Nhà xe rất ủng hộ và mong muốn các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử phạt nghiêm tình trạng "xe dù, bến cóc" nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Bà Nhi làm việc với cơ quan chức năng

“Nhà xe Hoàng Khải cam kết chạy đúng hành trình tuyến cố định, luôn tuân thủ các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải để đảm bảo hành khách an toàn trên những chuyến xe dịp cao điểm tết. Người dân đi xe nên đến văn phòng đại diện đi xe trung chuyển hoặc vào bến mua vé để tránh tình trạng đón, trả khách không đúng nơi quy định", bà Nhi chia sẻ.

Đội CSGT Chợ Lớn cho biết, việc kiểm tra các văn phòng, chi nhánh nhà xe, công ty vận tải nhằm kiểm soát các tài xế, hành khách và hàng hóa một cách tốt hơn, tránh xảy ra những vi phạm trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn 2024.

CHÍ THẠCH