Củ Chi “Đất thép thành đồng” bứt tốc vươn mình

Những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025, các tuyến đường dẫn từ quốc lộ 22 qua trung tâm huyện Củ Chi hướng vào Địa đạo Củ Chi rợp bóng cờ hoa. Những hàng hoa chuông vàng đua nhau khoe sắc, đan xen đường Cờ Tổ quốc rực rỡ hai bên đường. Những mảnh đất từng bị tàn phá bởi bom đạn, giờ đây đã trở thành các khu công nghiệp hiện đại tạo việc làm cho hàng vạn lao động, khu du lịch sinh thái, khu dân cư văn minh hay nông nghiệp công nghệ cao đem đến những giá trị bền vững.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền thăm, trao quà mừng thọ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Tám ở xã An Nhơn Tây

Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển của huyện, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền bày tỏ sự tự hào trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi đạt được những năm qua. Đó là sự phát huy truyền thống anh hùng, huyện Củ Chi kiên cường vượt qua những giai đoạn khó khăn, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Những đóng góp của huyện Củ Chi được thể hiện qua những danh hiệu mà Trung ương, thành phố trao tặng. Năm 2005, huyện Củ Chi đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Năm 2015, là huyện ngoại thành đầu tiên của TPHCM được công nhận huyện nông thôn mới.

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Củ Chi đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận như 4 năm liên tiếp đoạt hạng nhất trong phong trào thi đua yêu nước cụm thi đua 4 của TPHCM, liên tiếp dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn thành phố, nhận Cờ thi đua xuất sắc của TPHCM năm 2021, Cờ thi đua Chính phủ năm 2022, năm 2023; Huân chương Lao động hạng ba năm 2021, Huân chương Độc lập hạng ba năm 2023.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện ngày càng chuyển mình, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, có công cách mạng luôn được huyện quan tâm thực hiện tốt.

Năm 2024, huyện Củ Chi đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 154,29% so với chỉ tiêu và đạt 151% so với cùng kỳ năm 2023; giải ngân vốn đầu tư đạt 100,57% so với chỉ tiêu của thành phố; giá trị sản xuất toàn ngành đạt 102,78% kế hoạch năm, tăng 14,54% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp…

Năm 2025 được dự báo tình hình kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, huyện đã có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Huyện Củ Chi tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Ổn định và phát triển kinh tế, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng với nền kinh tế; nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Huyện cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của huyện. Tăng cường thương mại điện tử, chuyển đổi số, phát triển mạnh mẽ kinh tế số; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội…

NGÔ BÌNH