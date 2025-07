Nắng nóng phát triển tại Bắc bộ và Trung bộ, có nơi trên 37 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 8-7, nắng nóng cục bộ đã xảy ra ở khu vực Đông Bắc bộ và khu vực Trung bộ.

Nhiệt độ lúc 13 giờ ở một số nơi vượt ngưỡng 36 độ C như: Hòa Bình (Phú Thọ) 36,3 độ C; Bắc Mê (Tuyên Quang) 36,2 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 36,7 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 36,5 độ C và Cam Ranh (Khánh Hòa) 37 độ C.