Cửa ngõ miền Tây tắc nghẽn nghiêm trọng trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Rất đông phương tiện qua cầu rạch Miễu hướng về Tiền Giang

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ 15 giờ chiều, Quốc lộ 60 đoạn qua huyện Châu Thành (Tiền Giang) bị ùn tắc nghiêm trọng, với dòng phương tiện kéo dài gần 2km. Càng về phía cầu Rạch Miễu, tình hình càng trở nên căng thẳng khi hàng nghìn ô tô và xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm từng chút một.

Anh Nguyễn Phi Hùng (quê Trà Vinh) chia sẻ, mặc dù chỉ di chuyển khoảng 5km từ vòng xoay An Khánh (Bến Tre) đến Mỹ Tho (Tiền Giang), nhưng anh đã mất gần 2 giờ mới hoàn thành quãng đường này. "Trước đây phải đi phà, nay có cầu nhưng vẫn phải chờ đợi mệt mỏi. Mong các cơ quan chức năng hiểu và có giải pháp kịp thời để giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài ở cầu Rạch Miễu," anh Hùng ngán ngẩm nói.

>> Clip các phương tiện nối đuôi qua cầu Rạch Miễu

Đại diện Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết, cầu này có công suất thiết kế khoảng 6.000 lượt phương tiện/ngày. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, lượng phương tiện qua cầu đã tăng lên gấp 5 lần, đạt hơn 25.000 lượt. Điều này dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, kéo theo ùn tắc giao thông trên quốc lộ 60 (tại cả hai phía Tiền Giang và Bến Tre).

Lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vào ngày 7-4, lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức điều tiết giao thông, cho phép lưu thông một chiều (mỗi đợt 30 phút) trên cầu Rạch Miễu. Đồng thời, các trạm BOT cũng liên tục xả trạm, điều phối xe tải từ 3,5 tấn đến 10 tấn xuống bến để qua sông Tiền, giảm tải cho cầu. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá cao, tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn.

Để giải quyết tình trạng này một cách căn cơ, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, tiến độ xây dựng cầu Rạch Miễu 2 hiện đạt gần 83%, vượt tiến độ 4,49% so với kế hoạch. Công tác thi công đang được triển khai nghiêm túc, với ba ca làm việc và hơn 500 công nhân. Cầu Rạch Miễu 2 dự kiến sẽ hợp long vào ngày 30-4 và hoàn thành toàn bộ dự án, thông xe trong năm 2025.

Ngoài Quốc lộ 60, vào chiều và tối 7-4, một số tuyến giao thông cửa ngõ miền Tây khác cũng xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, như cao tốc TPHCM – Trung Lương (đoạn giáp TPHCM – Long An), Quốc lộ 50 (đoạn qua Long An, Tiền Giang), tuyến N2 và Quốc lộ 1A (Long An).

Trong ba ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 5 đến 7-4), tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận 4 vụ tai nạn giao thông, khiến 3 người chết và 1 người bị thương. Lực lượng chức năng cũng xử lý 602 vụ vi phạm giao thông đường bộ và 91 vụ vi phạm giao thông đường thủy.

NGỌC PHÚC - TÍN HUY