Người dân trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, cửa ngõ kẹt xe kéo dài

Kẹt xe hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Từ khoảng 14 giờ, dòng xe từ Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng bắt đầu dồn về cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Tại đoạn tiếp giáp với đường Mai Chí Thọ và nút giao An Phú (TP Thủ Đức), hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau dài hơn 3km, nhích từng chút một. Lực lượng CSGT phải phân luồng liên tục, thậm chí đóng - mở luân phiên các làn xe để tránh tình trạng ùn tắc lan rộng.

Anh Trần Văn Tùng, một tài xế đi từ Chí Linh, Vũng Tàu về TPHCM cho biết, “Tôi xuất phát từ Chí Linh Vũng Tàu lúc 14 giờ, tưởng tranh thủ về sớm sẽ đỡ kẹt, ai ngờ đến đoạn An Phú là kẹt cứng. Gần hai giờ trôi qua mới đi được chưa tới 10km”.

Xe máy, ô tô cá nhân và xe khách chen kín các làn đường, khiến nhiều người phải luồn lách từng khoảng trống nhỏ để thoát khỏi dòng kẹt xe.

Phương tiện chen nhau di chuyển rất chậm hướng Quốc lộ 1 vào TPHCM tại cửa ngõ miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại cửa ngõ phía Tây, các tuyến đường như Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Bình Chánh), Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Trung Lương đều xảy ra tình trạng ùn ứ. Nhiều xe từ các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ… trở lại thành phố khiến các đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh, vòng xoay An Lạc trở nên quá tải.

Theo ghi nhận, lượng xe hướng từ đường cao tốc Trung Lương - TPHCM và hướng Quốc lộ 1 dồn về TPHCM là điểm "nóng". Tình trạng kẹt xe ở khu vực này xảy ra từ trưa 7-4 đến tối muộn. Lực lượng CSGT liên tục hướng dẫn điều tiết phương tiện để giảm áp lực giao thông.

Đường cao tốc TPHCM - Long Thành ùn ứ kéo dài. Ảnh: QUỐC HÙNG

Không chỉ các tuyến đường cao tốc và quốc lộ, tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, lượng hành khách trở lại thành phố cũng tăng đột biến. Nhiều xe khách về liên tục khiến khu vực quanh các bến xe luôn trong tình trạng đông đúc.

Đại diện Bến xe miền Tây cho biết, từ trưa 7-4 đến chiều tối, lượng xe vào bến tăng khoảng 30% so với ngày thường. Nhiều chuyến về muộn do kẹt xe trên đường, nhất là các tuyến từ Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp... Không ít hành khách vừa xuống xe phải mất thêm hàng giờ để gọi xe công nghệ hoặc taxi về nhà do lượng phương tiện tăng đột biến và tắc nghẽn quanh khu vực bến.

Kẹt xe kéo dài. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước dự báo về tình trạng kẹt xe, từ chiều 7-4, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã huy động 100% quân số, triển khai lực lượng tại các nút giao trọng điểm như: An Lạc, Cát Lái, Mai Chí Thọ… để điều tiết và phân luồng giao thông. Ngoài ra, CSGT phối hợp với thanh niên xung phong, lực lượng dân phòng hỗ trợ người dân.

QUỐC HÙNG