Cục Thú y chỉ ra nguyên nhân liên tiếp xuất hiện ổ bệnh dại, 21 người tử vong

Tiêm phòng bệnh dại trên động vật. Ảnh: T.H

Thông tin từ Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) ngày 12-3 cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, tại nhiều tỉnh, thành phố đã xảy ra các ổ dịch chó dại, nhiều vụ chó dại cắn người, gây nguy hiểm cho tính mạng của người dân.

Cục Thú y dẫn chứng, tại tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 4 ổ dịch chó dại ở huyện Trảng Bom, huyện Định Quán và huyện Nhơn Trạch. Đến nay, có gần 10 người bị chó dại cắn.

Tương tự, tại tỉnh Bến Tre, từ đầu năm 2024 đến nay phát hiện một ổ dịch chó dại, đã có 1 người tử vong. Còn tại tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra 4 ổ bệnh dại trên động vật, làm 2 người chết và 86 người bị phơi nhiễm.

Cục Thú y cũng cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam).

Ngày 12-3, sau khi tỉnh Bình Thuận thông tin có 1 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long đã cảnh báo và lý giải tình trạng nhiều địa phương liên tục xuất hiện các ổ dịch bệnh dại trong thời gian gần đây.

Theo lãnh đạo Cục Thú y, nguyên nhân cốt lõi là do tình trạng nhiều địa phương chưa quản lý được đàn chó nuôi, vẫn để tình trạng thả rông, không rọ mõm khi để chó ra đường, nơi công cộng và do công tác tiêm phòng dại chưa đến nơi đến chốn.

Đến nay, cả nước mới tiêm phòng dại đạt trung bình 53% trên tổng đàn chó. Nhiều tỉnh chỉ tiêm phòng dại trên đàn chó dưới 10% như: Quảng Bình, Hậu Giang, Bình Định, Quảng Nam. Số liệu từ Cục Thú y, những tỉnh có nhiều người tử vong do bị chó dại cắn, tính từ năm 2023 đến nay là: Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước, Bến Tre, Nghệ An, Điện Biên.

Theo ông Nguyễn Văn Long, năm 2023 có 82 trường hợp tử vong do chó dại cắn, tăng 12 trường hợp so với 2022. Từ đầu năm 2024 đến nay, 21 người chết do bệnh dại.

VĂN PHÚC