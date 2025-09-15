Củng cố “sức mạnh mềm” của quốc gia

Thành quả mà đất nước chúng ta có được hôm nay không chỉ nhờ tiềm lực kinh tế cũng như nền quốc phòng vững chắc, mà còn là sức mạnh lòng dân, một “sức mạnh mềm” - tài sản vô giá được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Đông đảo người dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tài sản vô giá

Thế giới đang chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp, mang tính bước ngoặt. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột vũ trang, gây rối, bạo loạn, khủng hoảng chính trị bùng nổ tại nhiều khu vực; những cuộc chiến cục bộ, chạy đua vũ trang và các nguy cơ an ninh phi truyền thống thường xuyên xảy ra. Bức tranh ấy cho thấy hòa bình, hợp tác và phát triển tuy vẫn là xu thế chủ đạo nhưng đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách.

Trước tình hình trên, việc Việt Nam bảo vệ chắc chắn được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội là thành quả đáng trân trọng; là tiền đề cần thiết đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, chỉ số hạnh phúc xếp thứ 46 (năm 2025); chỉ số hòa bình toàn cầu xếp thứ 38 (năm 2025), nằm trong nhóm thứ hai có chỉ số hòa bình cao, với 1.721 điểm.

Thành quả mà chúng ta có được không chỉ nhờ tiềm lực kinh tế cũng như nền quốc phòng vững chắc, mà còn là sức mạnh lòng dân, một “sức mạnh mềm” - tài sản vô giá được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó là sự tổng hợp của tình cảm yêu nước, truyền thống đoàn kết, mong muốn hòa bình, được hội tụ dưới lá cờ của Đảng nhằm hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sức mạnh ấy đã được khơi dậy, lan tỏa một cách mạnh mẽ. Khắp các nẻo đường, con phố đều rực rỡ màu cờ đỏ, sao vàng, mọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hân hoan đón chào các ngày lễ lớn của đất nước và bày tỏ sự trân trọng giá trị hòa bình, tri ân công lao của Đảng, sự hy sinh của những thế hệ đi trước và quyết tâm cống hiến cho Tổ quốc. Khi những lời hát Quốc ca được cất lên, hàng triệu trái tim đã cùng thổn thức, tự hào. “Ý Đảng - lòng dân” đã hòa quyện, cộng hưởng tạo thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả dân tộc.

Nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, những kết quả mà chúng ta có như Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 hay thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước đều bắt nguồn từ “sức mạnh mềm” lòng dân, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Khi nhân dân tin tưởng và đồng hành cùng Đảng, khi lợi ích của nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết được phát huy cao độ, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tự tin vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tuy nhiên, sức mạnh lòng dân, niềm tin của nhân dân không phải tự nhiên mà có. Nó được hình thành, minh chứng bằng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước với mục tiêu cao nhất là phục vụ lợi ích của nhân dân. Trong kháng chiến cũng như trong thời bình, các cán bộ, đảng viên vẫn gương mẫu tận tụy làm việc với phương châm “đặt Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết”. Mọi đường lối, chính sách đều được ban hành một cách minh bạch, dân chủ, trên tinh thần lắng nghe, cầu thị; thẳng thắn nhìn nhận. Đảng, Nhà nước tự kiểm điểm và chủ động sửa chữa khi có những sai lầm, khuyết điểm, kiên quyết, kiên trì chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Viết tiếp những trang sử vàng

Dẫu có nhiều thành tựu đáng ghi nhận, song Việt Nam cũng chịu tác động lớn từ tình hình thế giới và khu vực, đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen. Đó là sự hội nhập sâu rộng, cạnh tranh toàn cầu gay gắt, tác động dây chuyền từ khủng hoảng kinh tế - chính trị ở nhiều quốc gia, biến đổi khí hậu và các nguy cơ an ninh phi truyền thống khác. Để vượt qua, con đường tất yếu là phát huy mọi nguồn lực phát triển, trong đó có việc khơi dậy, củng cố “sức mạnh mềm” quốc gia - sức mạnh của truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.

Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng để tung tin giả, bóp méo sự thật, gieo rắc hoài nghi nhằm làm suy giảm niềm tin xã hội. Muốn thắng lợi, chúng ta cần nâng cao “sức đề kháng” của xã hội bằng thế trận lòng dân vững chắc. Khi ý chí, niềm tin và sự đồng thuận được củng cố, mọi luận điệu sai trái sẽ tự bị vô hiệu hóa. Ở đây, thế hệ trẻ giữ vai trò then chốt: họ vừa là đối tượng bị lôi kéo, vừa là tuyến phòng thủ vững chắc, đồng thời là lực lượng tiên phong lan tỏa thông tin tích cực, phản bác luận điệu xuyên tạc. Giữ lửa niềm tin, sống có trách nhiệm, học tập, sáng tạo, khởi nghiệp, vươn ra thế giới chính là cách thế hệ hôm nay tri ân những thế hệ đi trước và khẳng định bản lĩnh Việt Nam.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta cần tiếp tục phát huy, gắn kết “ý Đảng - lòng dân” và chuyển hóa thành hành động cụ thể, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới vững chắc hơn, bền vững hơn. Để củng cố “sức mạnh mềm”, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục kiên định phương châm “dân là gốc”, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin, giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội. Mỗi công dân cần thể hiện lòng yêu nước bằng hành động thiết thực: lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật, cảnh giác trước mọi âm mưu chia rẽ, bồi đắp niềm tin vào con đường phát triển của đất nước.

Việc củng cố sức mạnh mềm phải gắn liền với bốn trụ cột chiến lược mà Đảng đã xác định: (1) đột phá thể chế để giải phóng nguồn lực; (2) phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; (3) phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân; (4) chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững bản sắc văn hóa. Đây chính là nền tảng để biến ngoại lực thành nội lực, đưa văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, với niềm tin son sắt và sự đồng lòng của toàn dân tộc, Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử rực rỡ, khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, hùng cường, giàu bản sắc, vững bước trong hòa bình và phát triển.

TS NGUYỄN QUỲNH ANH