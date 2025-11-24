Trung ương lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC; Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Hội nghị do Ban Nội chính Trung ương tổ chức. Ảnh: THU HƯỜNG

Dự hội nghị có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Nội chính, Chánh Thanh tra, Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chánh án Tòa án nhân dân 16 tỉnh, thành phố phía Nam. Về phía TPHCM, có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, thời gian qua, công tác PCTNLPTC của Đảng ta đạt nhiều kết quả. Từ đó, chắt lọc kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo đồng chí, trước đây, “phòng” và “chống” PCTNLPTC là hai nhiệm vụ ngang bằng nhưng với tư duy đổi mới hiện nay, muốn “phòng” nhiều hơn “chống”, “phòng” đi trước một bước thì phải hoàn thiện thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ.

Theo đồng chí, tăng cường PCTNLPTC cũng phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đất nước. Ngoài xử lý các vi phạm, phải tăng cường tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các vụ án, vụ việc để khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Trên tinh thần đó, thời gian qua, trung ương đã xem xét, tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án, với chủ trương xử lý chặt chẽ, không hợp thức hóa sai phạm.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí thông tin, hiện Bộ Chính trị ban hành 7 nghị quyết nền tảng quan trọng (các Nghị quyết: 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72), với nhiều vấn đề mới. Vì vậy, các đại biểu cần nghiên cứu, đề xuất, trao đổi bổ sung nội dung, nội hàm mới để không chỉ dừng lại ở xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà còn tháo gỡ, tạo điều kiện cho cán bộ an tâm tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững; dựa trên Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Qua đó, nuôi dưỡng động lực làm việc, động lực đổi mới sáng tạo; xây dựng hành lang pháp lý, bảo vệ được đội ngũ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác PCTNLPTC nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng xoay quanh các vấn đề về kiểm soát quyền lực; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng đề cập đến bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính; kiến nghị thành lập tổ PCTNTC phường, xã; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PCTNLPTC...

THU HƯỜNG