Cùng con đón mùa hè bổ ích

Những ngày hè rộn ràng sắp bắt đầu, đồng thời cũng là chuỗi ngày phụ huynh chật vật tìm chỗ chơi cho trẻ. Gia đình có quê, con trẻ được gửi về nhà nội hoặc ngoại; nhà nào có điều kiện hơn, trẻ sẽ tham gia các trại hè quốc tế. Với gia đình bận rộn, các chuyến vui chơi tại chỗ trên địa bàn TPHCM, hoặc những điểm ven thành phố là lựa chọn không thể bỏ qua.

Dẹp iPad, điện thoại!

Vừa nghe thông tin nhà trường tổng kết năm học, các bé nhà chị Nguyễn Thanh Giang (ngụ tại đường Dương Thị Mười, quận 12) đã reo hò vui sướng. Đám nhỏ thắc mắc: “Chúng ta đi đâu chơi, về quê hay du lịch nước ngoài ạ? Các bạn con được đi khắp nơi”. Theo vợ chồng chị Giang, tụi nhỏ sẽ về quê nhà Phú Yên vui chơi cùng ông bà nội khoảng 1 tháng. Hết tháng 6, ông bà sẽ đưa chúng trở lại TPHCM.

Có quê ở Đắk Lắk nên gia đình anh Lê Văn Dũng, trọ tại đường Quang Trung (quận Gò Vấp), sắp xếp cho 2 con đang học tiểu học về quê chơi khoảng 1 tuần. Ở quê, bọn trẻ được hái hoa, bắt bướm, thu hoạch trái cây đủ loại. Nhưng vì ông bà nội đều lớn tuổi, các cậu dì bận rộn việc riêng, khiến hai đứa trẻ không ai theo dõi sát sao, anh Dũng chỉ có thể cho con về quê ngắn ngày, sau đó sẽ là chuỗi học vẽ, võ thuật tại thành phố để trẻ tự tin hơn.

Không có người thân ở quê, chị Mai Anh (đường Cửu Long, quận 10) đành cho trẻ vui chơi “tại chỗ”. Một số điểm đến như Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức), Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh), vịnh Kỳ Diệu (Khu du lịch Sơn Tiên, tỉnh Đồng Nai)… được ưu tiên lựa chọn, vì các bé đều thích nước, ham bơi lội. “Các năm trước, tụi nhỏ được đi xa, có khi đi du lịch nước ngoài, nhưng năm nay, kinh tế khó khăn hơn nên tôi hướng các bé vui chơi quanh TPHCM, xa hơn chút có thể đến Đồng Nai hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu”, chị Mai Anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Nam, làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại quận 3, trăn trở, hầu hết các bữa sum họp gia đình đều mỗi người mỗi việc. Có hôm bận quá, người lớn “ôm” điện thoại và máy tính, 3 đứa nhỏ cũng kè kè chiếc iPad để chơi điện tử. “Nếu không sớm thay đổi, bọn trẻ sẽ xa mình, không quan tâm đến mình nữa. Chúng tôi cũng quyết tâm dẹp đồ điện tử, kết thúc công việc sớm hơn để có thời gian “quẩy” cùng tụi nhỏ qua các ca khúc vui nhộn trên mạng, hoặc cùng nhau đi ăn uống, mua sắm, đi bơi… Sự gắn kết nhẹ nhàng mà vui vô cùng”, anh Nguyễn Nam kể lại.

Vui hè nhiều hơn

Thực tế, ở TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung, đang có nhiều ông bố, bà mẹ dành toàn thời gian cho con trẻ. Họ sẵn sàng nghỉ việc (thậm chí dù thu nhập hấp dẫn) để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Tuy vậy, có những người không thể bỏ ngang công việc do gánh nặng kinh tế gia đình, phải gồng gánh cả “đoàn tàu” phía sau, nên việc dành thời gian chăm con, giúp con có một mùa hè ý nghĩa càng khó khăn gấp bội. Tuy vậy, như chia sẻ của nhiều chuyên gia giáo dục, con trẻ không cần quá nhiều tiền của ba mẹ, mà chúng cần sự quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu.

Chị Phương Ngọc An (mẹ đơn thân, 35 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại đường Sư Vạn Hạnh, quận 10) tâm sự rằng, chị rất hối hận khi phải trao đứa con đỏ hỏn cho chị gái ở quê để lên Sài Gòn mưu sinh. Con gái lớn nay đã 18 tuổi, xinh xắn, từng có thời gian học rất giỏi, nhưng do mẹ ở xa không kèm cặp được nên bé bỏ học từ năm lớp 7. “Nó có nghề làm đẹp nhưng thu nhập bấp bênh. Người yêu nó cũng là tay anh chị, phá phách khắp nơi khiến tôi rất buồn. Tôi sẽ đón đứa con trai nhỏ 8 tuổi lên Sài Gòn chăm sóc. Mùa hè này, tôi tạm nghỉ việc nửa tháng để đưa bọn trẻ đi chơi”, chị Ngọc An cho hay.

Con trẻ lớn nhanh, tuổi thơ trôi qua sẽ không thể nào lấy lại được. Đứa trẻ vài tuổi sẵn sàng nhõng nhẽo ôm hôn ba mẹ, đòi ba mẹ cho đi chơi. Nhưng khi trẻ lớn hơn, sự gắn kết này có thể sẽ thay đổi, vì chúng có thêm nhiều bạn bè, có nhiều mối quan hệ rộng lớn bên ngoài. Thế giới của trẻ không chỉ gói gọn cùng ông bà, cha mẹ mà còn vô số thứ khác. Lúc đó, ba mẹ có thể rơi vào trạng thái “sốc ngược”, có cảm giác bị… bỏ rơi.