Cung đường đẹp nhất miền Tây xứ Nghệ tan hoang sau lũ

Do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử cuối tháng 7, đường tỉnh 543 nối quốc lộ 7 vào trung tâm xã biên giới Mường Típ (Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng, gây mất an toàn cho giao thông và công tác cứu trợ bà con vùng lũ.