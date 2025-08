Quảng Ngãi tiếp nhận lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Hưởng ứng hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai tiếp nhận hàng trăm lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và các phần quà an sinh do các nhà hảo tâm gửi tặng.