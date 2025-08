Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) bàn giao tài sản cho người dân đánh rơi

Trước đó, khuya 3-8, trong quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ Công tác Công an xã Trảng Bom đã nhặt được 1 chiếc ví.

Bàn giao tài sản cho chị Từ Thị Bích Loan

Qua kiểm tra, bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân như thẻ Căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và một số giấy tờ khác mang tên Từ Thị Bích Loan. Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Tam Phước xác minh và liên hệ với chị Loan để trao trả lại tài sản. Tại trụ sở công an, chị Loan xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã vì đã nhanh chóng giúp chị nhận lại giấy tờ cá nhân.

Việc làm kịp thời và trách nhiệm của Công an xã Trảng Bom đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Tin liên quan Qua ứng dụng VnelD, công an tìm trả lại tiền, tài sản cho người bị đánh rơi

HOÀNG BẮC