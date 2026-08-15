Cướp giật bất thành, thanh niên bỏ cả dép và xe máy tháo chạy

Bị cô gái giằng lại, ngã xe khi cướp giật điện thoại, Nguyễn Hồ Ngọc Kỳ bỏ lại xe máy và cả dép để tháo chạy. Chưa đầy 3 giờ sau, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ Kỳ.