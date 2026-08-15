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Triệt phá đường dây núp bóng spa điều trị xương khớp, lừa đảo gần 300 người

SGGPO

Ngày 15-8, Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã triệt phá đường dây khám, điều trị xương khớp, núp bóng cơ sở spa, lừa đảo gần 300 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

DƯƠNG QUANG - VĂN HẬU

Từ khóa

Nghệ An phá đường dây lừa đảo Lào Cai điều trị xương khớp cơ sở spa Hà Tĩnh

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