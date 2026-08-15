Quảng Ngãi: Truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ

Sáng 15-8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Glei, xã Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.