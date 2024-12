Cựu Công an nhân dân TPHCM là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ

Sáng 18-12, Hội cựu Công an nhân dân (CAND) TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai phương hướng hoạt động năm 2025; Kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập Hội Cựu CAND TPHCM (12-12-2023 - 12-12-2024) và tổng kết Chỉ thị 15 về tăng cường sự lãnh đạo của công an các cấp với hoạt động của các Câu lạc bộ Công an hưu trí.