Cựu giám đốc Công an Hải Phòng bị đề nghị từ 10 - 11 năm tù sau khi bất ngờ nhận tội

Trước đó, vào chiều qua khi trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã phủ nhận việc nhận 35 tỷ đồng của vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng để “chạy án”. Theo đó, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng thừa nhận có 4 lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng từ vợ chồng Đước, nhưng liên tục phủ nhận cáo buộc hứa "chạy án" mà chỉ có mục đích giữ hộ để tìm cách giúp đôi vợ chồng Đước khắc phục hậu quả.

"Ngọc Anh đến là kêu khóc rất nhiều, nói đi nói lại anh cứu em. Tôi coi Đước như em tôi, tôi rất lo cho Đước. Nhưng tôi cứu Đước là theo pháp luật. Đã lấy tiền của Nhà nước là phải bồi hoàn thiệt hại để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Vợ chồng Ngọc Anh mang đến nhà tôi số tiền rất lớn và không báo trước. Tôi rất bất ngờ. Cách chuyển tiền của Ngọc Anh không có địa chỉ đến, không có sổ sách, không nói rõ tiền này tiền gì, không nói rõ số tiền bao nhiêu", bị cáo Ca khai.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10-11 năm tù

Tuy nhiên tại phiên tòa sáng nay, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố bản thân mình về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng người đúng tội. Đồng thời, bị cáo Ca cũng bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. Lý giải về việc bất ngờ thay đổi lời khai, bị cáo Ca khai: "Sau khi về trại giam, suy nghĩ lại tôi nhận thấy nhận thức có sự chưa chuẩn, phần do tuổi cao, phần do rời xa công việc khá lâu. Tôi xin thay đổi lại lời khai, đồng ý với nội dung cáo trạng đã nêu truy tố tôi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tôi xin thành khẩn khai báo, xin ăn năn hối cải về hành vi của mình. Tôi mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bản thân tôi để có thể sớm trở về với gia đình", cựu Giám đốc Công an Hải Phòng nói.

Các bị cáo trong vụ án “Mua bán hóa đơn; Đưa, nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Sau khi HĐXX kết thúc phần thẩm vấn các bị cáo khác trong vụ án này, phiên tòa chuyển sang phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân tỉnh Quảng Ninh đã tóm tắt lại cáo trạng vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, trong bản luận tội, đại diện cơ quan tố tụng nêu rõ, trong vụ án này, các bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Trong đó, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã hợp tác với cơ quan điều tra, ăn năn hối cải và chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên được xem xét có tình tiết giảm nhẹ mức án. Trên cơ sở đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị HĐXX xem xét mức án đối với 13 bị cáo trong vụ án này, trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm tù về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Trương Xuân Đước với vai trò chủ mưu bị đề nghị mức án từ 9 - 10 năm tù về “Tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ”; bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đề nghị mức án từ 4,5 - 6 năm tù về “Tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ”; các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 7 năm tù.

MINH KHANG